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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
25.01.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Demba Ba, 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

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Demba Ba, 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Senegalli futbolcu Demba Ba 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Çin ekibi SH Shenhua ile sözleşmesini fesheden Senegalli golcü Demba Ba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Çok sevdiği bir lige dönme şansı bulduğunu belirten Demba Ba, “Burada başkanımıza ve CEO’ya çok teşekkür etmek isterim. Onların bana yaklaşımı çok etkileyiciydi. Bu kulüpte çalışan herkesin profesyonelliğinden çok etkilendim. Buda beni oynamak için motive etti. Bu yeni bir macerayı daha önce oynadığım takımlarda gerçekleştirdim. Bunun yeterli olacağını umuyorum. Bu bana gösterilen sevgiden profesyonellikten kaynaklanıyor. Bana Başakşehir dışında bir seçenek kalmadı. Şu anda baktığımız zaman kaliteli bir takıma geldim. Amacım, hedefim burada kalmak ve sezon sonunda ligin tepesinde bitirmek. Oynadığım futboldan takım arkadaşlarımla birlikte keyif almak” diye konuştu.

“Futbolu çok seviyorum”

Futbolu çok sevdiğini söyleyen başarılı futbolcu, “Futbolu sevmem en büyük etken. Daha fazla taraftar olsun, az taraftar olsun benim için fark etmiyor. Ben bu oyunu sevdiğim için buradayım. Rekabet bu işin parçası. Baktığınız zaman oynadığım tüm takımlarda rekabet oldu. Ben buraya gelirken yapabileceğimin en iyisini yapacağım. Bunun sonucunda hocanın gözüne girebilmek için elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu.

Göksel Gümüşdağ: “Nokta transferle karşınızdayız”

Yaklaşık 1 aydır Demba Ba’yı transfer etmek için titiz bir çalışma yürüttüklerini anlatan Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, “1 aydır üzerinde çalışma yürüttüğümüz ve özellikle gerek Premier Lig’de, Bundesliga’da önemli başarılara imza atmış bir isim. Abdullah Avcı’nın istediği ve başta kendim olmak üzere önemli bir transferi ekibin güzel ve dikkatli çalışmasıyla neticelendirdik. Nokta bir transferler karşınızdayız. Demba Ba’ya hoş geldin diyorum. Kendisi özellikle bizim 1 aylık süreçte görüşmemiz oldu. Gerek Mesut Altan bey, gerek CEO'muz görüşmeler yaptı. Son noktayı bu hafta içerisinde neticelendirmiş olduk. Kendisi idmanlara başladı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Anlaşmamız 2.5 yıllık. Kendisi diğer kulüple sözleşmesini feshetti. Bizim önemsediğimiz şey bu. Denk bütçeye gitmeye çalışan kulübüz. Bonservissiz bir bedel olduğu için doğru bir transfer oldu. Bonservis bedeli ödeyecek durumda değiliz. 2.5 senelik bir anlaşma yaptık. Genelde rakam belirtmiyoruz ama mevcut rakamlarla eş değerde bir maaş alacak” ifadelerini kullandı.

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