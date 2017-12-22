DeMar DeRozan'dan kariyer rekoru!

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Toronto Raptors, üçüncü çeyrekte 22 sayı farkla geriye düştüğü mücadeleyi (76-54) çevirerek deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 114-109 yendi.

Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Raptors'ta DeRozan, rakip potaya 45 sayı göndererek kariyer rekorunu kırdı. Kyle Lowry 23 sayı, 9 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalma, Serge Ibaka ve Delon Wright ise 12'şer sayı ile galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 17'nci mağlubiyetini alan Sixers'ın çaylak oyuncularından Ben Simmons 20 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Dario Saric ise 18 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti. Robert Covington 19 sayı ve 7 ribaunt, Richaun Holmes ise 15 sayı attı.

- CAVALİERS, LEBRON İLE KAZANDI

Cleveland Cavaliers, yıldız oyuncularının skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği Chicago Bulls'u 115-112'lik skorla geçti.

Sezonun 24'üncü galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 34 sayı, 9 asist ve 6 ribaunt, Kevin Love 27 sayı ve 7 ribaunt kaydetti. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 8 dakika süre aldığı mücadeleyi 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 21'inci kez kaybeden Bulls'ta Lauri Markkanen 25, Denzel Valentine 18, Nikola Mirotic 15, Robin Lopez 12 sayı ile oynadı.

-Suns son saniyelerde kazandı

Günün çekişmeli mücadelesinde Phoenix Suns, bitime 17 saniye kala bulduğu üç sayılık basketin yardımıyla konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 97-95 mağlup etti.

Sezonun 12'nci galibiyetini alan Suns'ta TJ Warren 27 sayı ve 5 ribaunt, Troy Daniels 14 sayı, Josh Jackson 13 sayı ve 5 ribaunt ile takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Grizzlies'ta Tyreke Evans 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle oynarken, Marc Gasol 13 sayı ve 11 ribaunt, JaMychal Green ise 12 sayı ve 10 ribaunt ve ile "double-double" yaptı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Toplu sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 115-112

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 109-114

New York Knicks-Boston Celtics: 102-93

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies: 97-95

Utah Jazz-San Antonio Spurs: 100-89