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Futbol
İHA
11.12.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Del Valle: "Gün gün çalışmaya devam edeceğiz..."

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Del Valle: "Gün gün çalışmaya devam edeceğiz..."

Giresunspor'un 29 yaşındaki futbolcusu Yonathan Del Valle, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Del Valle, hedeflerin gerçekleşmesi için Giresun’da olduklarını belirterek, "İçeride ve dışarıda maç kazanmak güzel bir şey. Bursa’dan Giresun’a üç puanla döndüğümüz için mutluyuz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı var ve onu da kazanmak istiyoruz" dedi.

Son haftalarda iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Del Valle, "Takım içerisinde iyi bir motivasyon var ve herkes mutlu. Gün gün çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz belli bu hedef için buradayız" şeklinde konuştu.

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