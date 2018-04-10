Del Piero, Monte Carlo Radyosu'na konuştu! Juventus ve Roma...
Efsane İtalyan futbolcu Alessandro Del Piero, Monte Carlo Radyosu - RMC Sport'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz hafta oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Juventus, Real Madrid'e 3-0 kaybetmiş, Roma da Barcelona deplasmanından 4-1'lik yenilgiyle dönmüştü.
Çeyrek finalin ilk maçlarında alınan bu yenilgilere rağmen turu geçmenin "hala ihtimaller dahilinde" olduğunu söyledi.
"Juventus ve Roma büyük takımlar. Turu geçmek hala ihtimaller dahilinde. Futbolda her şey olabilir, ellerindeki avantaja rağmen Real Madrid ve Barcelona gibi takımlara karşı bile her şey olabilir. İşin psikolojik boyutu ve ilk maçları telafi etme arzusu çok önemli olacak." açıklamasını yaptı.
"Zor olacağını biliyorum ama bir İtalyan ve Juventus taraftarı olarak iki takımın da turu geçmesini isterim." diyerek sözlerini noktaladı.
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