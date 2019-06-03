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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.06.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Defne kızları geliyor

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Defne kızları geliyor

İstanbul Anadolu yakasındaki kız çocuklarına spor yolu ile fiziksel, sosyal ve akademik gelişim olanakları sağlamayı hedefleyen Defnespor’un yürüttüğü ‘Defne Kızları’ projesi genişliyor.

Çekmeköy Nişantepe Mahallesi’nde başlayan ve 9-12 yaş aralığındaki tüm kız çocuklarının ücretsiz katılımına açık olan program birinci yılında 30’u lisanslı olarak liglerde oynayan 100’ün üzerinde kıza ulaşıldı.

Nişantepe’den yetişen kızların da yer aldığı Defnespor Minik Hentbol Takımı, İstanbul Minikler Ligi’nde üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılım hakkı elde etti.

Defnespor ayrıca mayıs ayında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde programın ikinci etabına başladı. Battalgazi’deki bu çalışmalara ise 90 kız sporcu adayı katıldı. Her iki program da yıl boyunca hafta sonlarında devam edecek.

Defnespor, kız çocuklarına hentbol dışında futbol, voleybol ve atletizm branşlarında da fırsatlar verecek projeler yürütüyor.

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