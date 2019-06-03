Defne kızları geliyor
İstanbul Anadolu yakasındaki kız çocuklarına spor yolu ile fiziksel, sosyal ve akademik gelişim olanakları sağlamayı hedefleyen Defnespor’un yürüttüğü ‘Defne Kızları’ projesi genişliyor.
Çekmeköy Nişantepe Mahallesi’nde başlayan ve 9-12 yaş aralığındaki tüm kız çocuklarının ücretsiz katılımına açık olan program birinci yılında 30’u lisanslı olarak liglerde oynayan 100’ün üzerinde kıza ulaşıldı.
Nişantepe’den yetişen kızların da yer aldığı Defnespor Minik Hentbol Takımı, İstanbul Minikler Ligi’nde üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılım hakkı elde etti.
Defnespor ayrıca mayıs ayında Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde programın ikinci etabına başladı. Battalgazi’deki bu çalışmalara ise 90 kız sporcu adayı katıldı. Her iki program da yıl boyunca hafta sonlarında devam edecek.
Defnespor, kız çocuklarına hentbol dışında futbol, voleybol ve atletizm branşlarında da fırsatlar verecek projeler yürütüyor.
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