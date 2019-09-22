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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
22.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Defans Necip ve Atiba’ya emanet

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Defans Necip ve Atiba’ya emanet

ZOR günler yaşayan Beşiktaş’a bir kötü haber de Victor Ruiz’den geldi... Siyah beyazlıların Slovan Bratislava’ya 4-2 yenildiği maçın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İspanyol stoperin kasık adalesinde yırtık tespit edildi. Victor Ruiz, bir ay süreyle sahalardan uzak kalacak.

 

İspanyol futbolcunun sakatlanmasıyla birlikte Beşiktaş, stopersiz kaldı. Siyah beyazlı takımın diğer stoperlerinden Domagoj Vida cezalı, Enzo Roco ise sakat. Stoperde görev yapan üç futbolcunun sakat ya da cezalı olması nedeniyle planları alt üst olan teknik direktör Abdullah Avcı’nın Medipol Başakşehir maçında bu bölgede Necip Uysal ve Atiba Hutchinson’u oynatması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’a gelmeden önce İspanya ve İtalya liglerinde 10 sezon profesyonel futbol oynayan Victor Ruiz, sadece bir kez ciddi sakatlık yaşamıştı. 2013-14 sezonunda Valencia’da oynarken geçirdiği sakatlık nedeniyle 1.5 ay sahalardan uzak kalıp 19 maç oynayan Ruiz, daha sonraki sezonlarda ortalama 32 karşılaşmada görev yapmıştı. Sezon başında İspanya’nın Villarreal takımından 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen İspanyol futbolcu, Beşiktaş’ta 4 Süper Lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı.

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