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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.02.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

"Dede" lakaplı golcü, Arouna Kone gole doymuyor

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"Dede" lakaplı golcü, Arouna Kone gole doymuyor

Demir Grup Sivasspor'un 35 yaşındaki forveti Arouna Kone, ligde son 4 maçta 5 kez fileleri havalandırdı, 1 asist yaptı. Gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç bir dansla kutlayan Kone, yaşıyla ilgili eleştirilere de golleriyle cevap veriyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 35 yaşındaki forveti Arouna Kone, ligde son 4 maçta takımına 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte ikinci sezonunu geçiren Kone, son haftalardaki başarı grafiğiyle dikkati çekiyor. Bu sezon attığı 8 golle takımının başarısına önemli katkı sağlayan Fildişi Sahilli forvet, son 4 maçta ise 5 kez fileleri havalandırdı, bir de gol pası verdi.

Gol sevinçlerini elinde baston varmış gibi ilginç bir dansla kutlayan Kone, yaşıyla ilgili eleştirilere de golleriyle cevap veriyor. Arouna Kone, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında iyi bir kamp süreci geçirdiklerini ancak lige iyi başlayamadıklarını söyledi. Bu sıkıntılı süreci teknik direktör değişikliğiyle çabuk atlattıklarını belirten Kone, kırmızı-beyazlı ekibin ligde son haftalarda iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

Sivasspor'un güçlü bir takım olduğuna vurgu yapan golcü oyuncu, yeni transferlerin de adaptasyon sürecini çabuk atlatarak takıma uyum sağladıklarını aktardı.

Kone, teknik direktör Hakan Keleş'in pozitif enerjisinin kendilerine güç verdiğini dile getirerek, "Futbolda şans faktörü de çok önemli, bunu inkar etmeyelim. Şu anki durumda takımımdan, teknik heyetimizden gayet mutluyum." dedi.

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- "Avrupa neden olmasın"

Ligin 8. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında elmacık kemiğinin kırıldığını hatırlatan Kone, sakatlığı dolayısıyla zor bir süreç geçirdiğini anlatarak, "Yeri geldi maske taktım, maskeden çok rahatsız oldum. İlk devre bittikten sonra ülkeme döndüm ve tatil yerine fiziki kondisyonumu yükseltmeye çalıştım. Antalya kampı sürecinin ardından yeni bir çıkış yakaladım." diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon sonunda Avrupa Ligi'ne katılma başarısı göstereceğine inandığını dile getiren Kone, "UEFA Avrupa Ligi neden olmasın, imkan var. Şu andaki yakaladığımız yükselişle herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi ve inanmasıyla bir bakarsınız Avrupa hedefimizi yakalarız." ifadelerini kullandı.
Ligde 8. gole imza atan Kone, gol sayısı konusunda kendisine herhangi bir hedef belirlemediğini söyleyerek, "Sonuçta takımımın kazanmasını istiyorum. Bir santrfor olarak gol de atmak istiyorum. Maçlarda bir bütün olarak, takım olarak hareket etmek istiyoruz. Ne kadar çok gol atarsam takımım için o kadar iyi olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

- "Baba diyorlardı şimdi 'dede' diyorlar"

Attığı goller sonrasında elinde baston varmış gibi yaptığı ilginç gol sevincinin bir dans türü olduğunu da aktaran Kone, şunları kaydetti:

Her antrenmandan sonra güzel bir hareketim olursa takım arkadaşlarımla bunu yapıyorum, bu böyle gelişti. Eskiden bana 'baba' derlerdi şimdi de 'dede' diyorlar. O yüzden bu dans türü de aynı şekilde devam edecek ve gol attıkça böyle kalacak. Aslında futbolda önemli olan yaş değil, önemli olan kendine iyi bakmak, gerçek bir sportmen gibi davranmak ve vücudunu korumaktır. Bunu yaptığım sürece 'ben hala buradayım' derim ve bu hareketimi yapmaya devam ederim. Takımımdan gerçekten çok memnunum, muhteşem bir ortamımız var."

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