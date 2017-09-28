Dedas: "Savaşan bir takım kurduk"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, yeni sezonda savaşan bir takım olacaklarını ve taraftarlarını gururlandıracaklarını belirtti.



Dedas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının iyi geçtiğini söyledi.

Sakatlık gibi bazı sorunların performanslarını geriye çektiğini anlatan Dedas, her şeye rağmen ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sergilediklerini vurguladı.



Her geçen gün daha iyi olacaklarını aktaran Dedas, "Son dakikada Haislip’in basketbolu bırakması ve Clark’ın sakatlığı, kamp döneminde reaksiyon göstermemize sebep olan olaylardı. Ümit ediyorum ki bunları aşacağız." diye konuştu.



Yeni sezonda taraftarlarla bütünleşip başarılı bir grafik yakalamak istediklerini dile getiren Dedas, şöyle konuştu:

"Daha önceki gibi yine savaşan bir takım kurduk. İçerde ve dışarda oynayacağımız maçlarda şunun sözünü verebilirim taraftarımıza; savaşan bir takım olacağız ve sahada taraftarımızı gururlandıracağız. Onlar da bize destek olsun, tribünlerden kulübümüzün gücünü artıralım."