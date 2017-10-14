Dedas, 74-73 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, İzmir ekibiyle oynadıkları karşılaşmanın önemine dikkati çekerek, "Çok önemli bir galibiyet. Hatta sezonun en kritik galibiyetlerinden biri oldu. Pınar Karşıyaka'nın çok iyi bir takım kimyası var. Kazandığımız için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.



Pınar Karşıyaka Başantrenörü Aleksandar Trifunovic ise maç öncesi bazı problem yaşadıklarını anlatarak, "Bir günde iki uçuş gerçekleştirdik. Bu da bizim oyun içindeki enerjimizi etkiledi. Daha ligin başındayız." ifadelerini kullandı.