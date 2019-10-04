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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.10.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Dean Saunders 1 gün hapis yattı

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Dean Saunders 1 gün hapis yattı

Eski Premier Lig yıldızlarından Dean Saunders, alkolmetreye üflemeyi reddederek 10 haftalık hapis cezasına çarptırılmıştı. Saunders'ın cezaya itirazı kabul edildi ve Galli 1 gün demir parmaklıkların ardında kalmasının ardından serbest bırakıldı.

Spor Arena / DIŞ HABER - Saunders, mayıs ayında 70 bin pound değerindeki Audi A8 marka aracı ile Chester'da polis kontrol noktasında durduruldu. Polisler onun konuşma tarzından ve vücut dilinden dolayı alkollü olduğundan şüphelendiler ve onun arabadan dışarıya çıkmasını istediler.

Polise direnen ve alkolmetreye üflemeyen 55 yaşındaki eski futbolcu, 10 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Saunders'ın avukatları yaptığı itirazla bu cezanın kaldırılmasını sağladı.

Saunders 200 saat toplum yararına bir işte çalışacak. Ayrıca Galli yıldız trafikten 30 ay men edildi.

Swansea City, Liverpool, Aston Villa gibi takımlarda forma giyen eski forvet oyuncusu, Galatasaray'da Graeme Souness teknik direktörlüğünde 1995-96 sezonunda forma giydi. Saunders Süper Lig'de 24 maçta 15 kez fileleri sarsarak kalitesini göstermişti.

Dean Saunders 1 gün hapis yattı

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