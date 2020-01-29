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Futbol
Haber Giriş: 29.01.2020 - 17:06,Son Güncelleme:/

De Rossi'yi görenler tanıyamadı!

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De Rossi'yi görenler tanıyamadı!

Roma'nın efsane isimlerinden De Rossi, Lazio derbisini Olimpico'da taraftarların arasında izleme hayalini gerçekleştirmek için imajını değiştirdi.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın efsane oyuncularından De Rossi, Lazio derbisini Olimpico Stadı'nda taraftarlarla birlikte izleme hayalini gerçekleştirmek için kılık değiştirdi.

Pazar akşamı 1-1 eşitlikle sona eren derbiyi tribünden izleyen De Rossi, maça gitmeden önce yüzüne yaptığı plastik maskeyle adeta bambaşka biri oldu.

İtalyan futbolcunun yeni halini gören futbolseverler, 'Bunu Totti bile tanıyamaz' yorumlarını yaparak De Rossi'nin taktiğinin işe yaradığını savundu.


 

De Rossiyi görenler tanıyamadı

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