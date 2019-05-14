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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
14.05.2019 - 11:18, Son Güncelleme:

De Rossi, Roma'dan ayrılıyor

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De Rossi, Roma'dan ayrılıyor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulübü Roma, kaptan Daniele De Rossi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İtalya'nın Roma Kulübü, kaptan De Rossi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kariyeri boyunca Roma forması giyen 35 yaşındaki De Rossi'nin sezonun son haftası Parma'yı konuk edecekleri maçın ardından takımdan ayrılacağı bildirildi. Kulüpteki kontratı sona erecek tecrübeli futbolcunun emekli olmayacağı ve kariyerine başka takımda devam edeceği belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2001'de başladığı Roma'da 615 maça çıkan orta saha oyuncusu De Rossi, 63 gol kaydetti. İtalyan futbolcu, kulüpteki 18 yıllık kariyerinde 2 İtalya Kupası ve bir İtalya Süper Kupa zaferleri elde etti. İtalya Milli Takımı'nda ise 117 kez görev yapan ve 21 gol atan De Rossi, 2006 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.

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De Rossi, Romadan ayrılıyor

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