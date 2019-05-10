De Ligt'e Raiola engeli! Barcelona görüşmeleri durdurdu...
Ajax'tan Frenkie de Jong'u ise 75 milyon euroya transfer eden Barcelona, Matthijs de Ligt'i de 70 milyon euroya bitirmek üzereydi...
İspanyol Marca Gazetesi, Frenkie de Jong'u 75 milyon euroya kadrosuna katan Barcelona'nın, Matthijs de Ligt'i de 70 milyon euroya bitirmek üzereyken, devreye genç oyuncunun menajeri Mino Raiola girince görüşmeleri durdurdu!
Menajerlerin transfer sonrası %5-10 civarında bir komisyon aldığı belirtilen haberde, Raiola'nın %20 istemesi üzerine Katalan devinin aradan çıkmak üzere olduğu ve de Ligt'in isteğiyle devreye Liverpool'un girmesinin an meselesi olduğu belirtildi.
De Ligt daha önce Ajax'la devam edip etmeyeceği ile ilgili yaptığı bir açıklamada ‘’Gelecekte Virgil van Dijk ile aynı takımda oynamak isterim. Liverpool bu nedenle güçlü bir olasılık’’ demişti.
Ajax CEO'su Edwin van der Sar da, Avrupa'dan büyük kulüplerin transfer listesinde olan Matthijs de Ligt için "İngiltere ya da İspanya'dan bir takıma gidecek" ifadelerini kullanmıştı.
Barcelona'nın yeni transferi Frenkie de Jong, Katalan ekibine katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi...
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