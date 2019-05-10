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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: AP
10.05.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

De Ligt'e Raiola engeli! Barcelona görüşmeleri durdurdu...

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De Ligt'e Raiola engeli! Barcelona görüşmeleri durdurdu...

Ajax'tan Frenkie de Jong'u ise 75 milyon euroya transfer eden Barcelona, Matthijs de Ligt'i de 70 milyon euroya bitirmek üzereydi...

İspanyol Marca Gazetesi, Frenkie de Jong'u 75 milyon euroya kadrosuna katan Barcelona'nın, Matthijs de Ligt'i de 70 milyon euroya bitirmek üzereyken, devreye genç oyuncunun menajeri Mino Raiola girince görüşmeleri durdurdu!

Menajerlerin transfer sonrası %5-10 civarında bir komisyon aldığı belirtilen haberde, Raiola'nın %20 istemesi üzerine Katalan devinin aradan çıkmak üzere olduğu ve de Ligt'in isteğiyle devreye Liverpool'un girmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

De Ligt daha önce Ajax'la devam edip etmeyeceği ile ilgili yaptığı bir açıklamada ‘’Gelecekte Virgil van Dijk ile aynı takımda oynamak isterim. Liverpool bu nedenle güçlü bir olasılık’’ demişti.

Ajax CEO'su Edwin van der Sar da, Avrupa'dan büyük kulüplerin transfer listesinde olan Matthijs de Ligt için "İngiltere ya da İspanya'dan bir takıma gidecek" ifadelerini kullanmıştı.

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De Ligte Raiola engeli Barcelona görüşmeleri durdurdu...

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