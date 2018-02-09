De Jong Cimbom'a imzayı attı! Sneijder'in babası kazandı...
Hollandalı yıldız De Jong’un Galatasaray’a transferinde Wesley Sneijder’in babasına 200 bin Euro'nun üzerinde bir ücretin ödendiği iddia edildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek’in döneminde yapılan transferleri mercek adına almaya devam ediyor. Özbek yönetiminin Hollandalı yıldız Sneijder’in Sarı-Kırmızılı kulüp ile yaptığı sözleşme uzatma döneminde babası Barry Sneijder’a 200 bin euro komisyon verdiği gündeme gelmişti.
O DA PARA ALDI
Cim-Bom’un bir diğer Hollandalı eski oyuncusu Nigel de Jong transferinde de 200 bin euronun üzerinde bir komisyonun Sneijder’ın babasına verildiği iddia edildi. Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Jong, 2.5 milyon euro ücret alıyordu. (Akşam)
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