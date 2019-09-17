De Gea Premier Lig'in en çok kazananı oldu
İngiltere Premier Lig devi Manchester United, kaleci David De Gea'nın sözleşmesini 2023'e kadar uzatmıştı. İspanyol file bekçisinin yeni maaşı ise dudak uçuklattı.
The Times'ın haberine göre senelik 15 milyon Euro net ücret kazanacak olan 28 yaşındaki file bekçisi, bir anda İngiltere Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu oldu.
Son dönemlerde yediği hatalı gollerle geleceği tartışma konusu olan De Gea, yeni sözleşmesiyle söylentilere nokta koydu.
Yıldız kaleci 2011'den bu yana Manchester City forması giyiyor.
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