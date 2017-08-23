De Facto 6 ayda yüzde 34 büyüdü

DeFacto, 2017 yılının ilk altı ayında yatırımlarına devam ederek yurt içinde ve yurt dışında istikrarlı büyümesini sürdürdü. Yılın ilk yarısında da hedeflerinin üzerine çıkarak, geçen senenin aynı dönemine oranla, yüzde 34 büyüyen şirket, 1 milyar 190 milyon TL ciro elde etti. DeFacto, altı aylık dönemde 41 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 439’a çıkardı.

Hedef 30 ülkede 500 mağaza

2017 yarıyıl finansal sonuçlarını değerlendiren DeFacto CEO’su İhsan Ateş, geleneği bozmayarak bir kez daha hedeflerinin üzerinde büyüme sağladıklarını ve 1 milyar 190 milyon TL ciro elde ettiklerini belirtti. Ateş, sözlerine şöyle devam etti: “Piyasalardaki belirsizliğe rağmen ilk altı ayda yatırımlarımıza devam ederek yüzde 34 büyüme sağladık. Yurt içinde 329, yurt dışında 110 mağazaya ulaştık. Sene sonuna kadar toplam 137 milyon TL’lik yatırım yaparak, 100’den fazla yeni mağaza açmayı ve mağaza sayımızı 500’ün üzerine, hizmet verdiğimiz ülke sayısını ise 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.

Kazakistan, Irak, Mısır, Belarus, Kosova, Fas, Arnavutluk, Gürcistan, Rusya, Ürdün, Lübnan ve Suudi Arabistan’da yeni mağazalar açarak genişlemeye devam ederken, Türkiye dışında 32 ülkede de e-ticaret sitesi ile satış yapıyoruz. Özellikle mağazalarımızın olmadığı ülkelerde, Türkiye’den online satış yapmayı planlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar e-ticaret sitemize 31 milyondan fazla ziyaretçi gelmesini bekliyoruz ve yaklaşık 3 milyon ürün satmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Kazakistan’daki dağıtım merkezimizin kapasitesini artırdık. Fas, Güney Irak, Mısır ve Belarus’ta açılacak 4 yeni dağıtım merkezinin açılışını da yılın sonuna kadar tamamlamış olacağız.”

“Tasarrufu yaşam şekline dönüştüren bir şirket olmak istiyoruz”

Ulaşılabilir modada dünya markası olma hedefiyle yatırımlarına devam eden DeFacto’nun her şeyden önce iyi ve sorumlu bir kurumsal vatandaş olmak için de çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen İhsan Ateş, şirket olarak yaşanabilir bir doğa mirası bırakmak için doğal kaynakları korumayı amaçlayan çözümler ürettiklerini söyledi. Ateş: “Tasarrufu yaşam şekline dönüştüren bir şirket olmak için geliştirdiğimiz uygulamalarımızı anlattığımız ikinci kapsamlı sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. DeFacto ailesi olarak hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar kapsamında; mağazalarımızda tercih ettiğimiz LED armatürleri ve verimlilik uygulamaları ile 2016 yılında elektrik tüketimini bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 14 azalttık. Ürünlerimize yumuşaklık kazandırmak için gerçekleştirilen yıkama işlemi yerine, kumaş imalatı sürecinde uygulanan bir teknikle, yaklaşık 4,7 milyon adet susuz pantolon ürettik ve satışa sunduk. Böylece 6 bin 220 ton civarında su tasarrufu sağlamış olduk. Toplam 1688 ton karton ve 338 ton ambalajı doğaya geri kazandırdık ve TEMA’ya 970 kg elektronik atık bağışladık. Ürün imalatı sırasında ortaya çıkan kırpıntıları dahi yeni ürünlerimizde değerlendirerek yine 2016’da yaklaşık 313 ton kırpıntıyı doğaya yeniden kazandırdık. Organik pamuk kullanımıyla da pamuk üretimindeki kimyasal gübre ve ilaçlamayı sıfıra indirerek toprağın rahatlamasını ve daha uzun yıllar verimli olmasını sağladık. Pet şişe gibi doğaya zarar veren atıkları geri dönüştürerek elde ettiğimiz hammaddelerden tişörtler ürettik. Bundan sonraki dönemde de çevresel sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarımızı arttırarak doğayı koruyan, tasarruf ve verimlilik sağlayan sistemsel çözümlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

“DeFacto Baby ile bebek pazarına hızlı bir giriş yapıyoruz”

Ürünlerinin, dünya modasına ve trendlere uygun tasarımlarıyla hizmet verdikleri tüm ülkelerde büyük beğeni topladığının altını çizen İhsan Ateş, müşterilerinin uzun zamandır beklediği “bebek koleksiyonu”nu da satışa sunduklarını açıkladı: Ateş

“Bebek kategorisi çok hızlı büyüyen bir segment. Pazarda çok ciddi bir talep, dolayısıyla büyük bir potansiyel var. Biz de iddialı hazırlandık ve 0-2 yaş grubunu yüzde 100 organik pamuk kullanarak ürettik. Bayram öncesi satışa başladık ve bebek ürünlerimiz de ilk günden itibaren büyük bir ilgi ile karşılandı.” dedi.

İlkbahar-Yaz 2017 sezonundan itibaren modaya kendi yorumlarını da katarak müşterilerine her hafta “Floral Etki”, “Glam Sport”, “Bohem Şıklık” gibi farklı temalarda seçenekler sunduklarını vurgulayan İhsan Ateş şunları söyledi: “Yılın 52 haftası müşterilerimizi yepyeni ürünlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Hande Erçel ve Aras Bulut İynemli gibi gençlerin sevdiği isimlerle gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle çok dikkat çektik. Hande ve Aras’la hazırladığımız reklam filmlerinin aldığı olumlu tepkilerden dolayı son derece mutluyuz. Hande ve Aras, markamızın enerjisine mükemmel uyum sağladılar. Hande ve Aras ile tanıttığımız Jeanlerimiz, ilkbahar ve yaz sezonu ürünlerimiz, İnci koleksiyonumuz, Eylül ayında ikinci koleksiyonunu sunacağımız NBA lisanslı ürünlerimiz, hepsi müşterilerimizce çok sevildi. Hem yeni işbirlikleri hem de özel koleksiyonlarla sürprizlerimize devam edeceğiz. Biz genç bir markayız. Gelişip büyürken heyecanlı, dinamik ve coşkulu yanımızı da korumaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizin mutluluğunu çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de kendimizi yenilemeye devam edeceğiz. Trendleri dünyayla eş zamanlı sunan tarzımızı yansıtacak yeni projelere imza atacağız.”