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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Basketbol
AA
15.11.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

Nando De Colo'ya büyük onur: Ölümcül, durdurulamaz...

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Fenerbahçe Beko'nun Fransız oyuncusu Nando De Colo, THY Avrupa Ligi'nde son 10 yılda forma giyen en iyi 10 basketbolcunun seçiminde, aday gösterildi.

Organizasyonun internet sitesinden açıklanan Avrupa Ligi'nde son 10 yıla damga vuran basketbolcu adayları arasına, Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın ve İtalyan forveti Datome'nin ardından De Colo da girdi.

THY Avrupa Ligi tarafından "en iyi 10 oyuncu"nun seçimi için toplam 50 aday açıklanacak. Adayların belli olmasının ardından taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda son 10 yıla damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

Anadolu Efes 90-88 Zenit
Anadolu Efes 90-88 Zenit

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde, De Colo'nun kariyerine ilişkin bilgilere de yer verildi. "Ölümcül, yaratıcı ve durdurulmaz" olarak nitelenen 32 yaşındaki oyuncunun, 2016 ve 2019 yıllarında Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan CSKA Moskova'ya liderlik yaptığı vurgulandı.

Başarılı basketbolcunun, 2016 yılında Avrupa Ligi'nin ve Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilip aynı zamanda ligin en skorer ismi olarak "Alphonso Ford Sayı Kralı Ödülü"nü aldığı ve bir sezonda bunu başararak tarihe geçen tek oyuncu olduğu belirtildi.

Fransız oyuncunun, Avrupa Ligi kariyerinde 3 defa ayın en değerlisi, 16 kez ise turun en değerlisi seçildiği ve bunun bir rekor olduğu hatırlatıldı.

De Colo'nun Avrupa Ligi'nde 100 veya daha fazla oynayıp 16,2 puan ortalaması olan tek basketbolcu olduğuna dikkat çekildi.

Nando De Coloya büyük onur: Ölümcül, durdurulamaz...

Nando De Coloya büyük onur: Ölümcül, durdurulamaz...

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