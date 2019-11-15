De Colo'dan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında! iddaa'da oynanması gereken...
Euroleague’de son şampiyon CSKA Moskova ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya’da kozlarını paylaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO
ASVEL deplasmanında normal sezonun ikinci yenilgisini alan CSKA Moskova, üst üste oynayacağı 3 deplasman maçı öncesinde, evinde Fenerbahçe Beko karşısında kazanarak, Euroleague’de yaklaşık bir ay sonra bir iç saha galibiyetinin peşinde...
Öyle ki son iç saha maçında Olympiakos’a kaybedip herkesi şaşırtmışlardı.
Euroleague’de normal sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise, evindeki Zalgiris Kaunas karşısında adlığı 5. yenilginin ardından Bayern Münih’i devirerek nefes aldı ancak, bu maça kadar bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamadılar.
Temsilcimizde bacağındaki ağrılar nedeniyle Fransız oyun kurucu Nando de Colo, Rusya’ya götürülmedi.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- İki ekip arasındaki son 8 maçın 6’sını Fenerbahçe Beko kazandı.
- Fenerbahçe Beko deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetti.
- CSKA Moskova, bu maça kadar hem en çok sayı atan, hem de en çok sayı yiyen 3. ekip konumunda.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi CSKA Moskova’nın maçı kazanması yönünde...
- Bu maça bahis yapan üyelerin %27’ye yakını ev sahibinin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.
- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise ev sahibi toplam sayı ÜST...
- Üyelerin toplamda %16’sı CSKA Moskova’nın 77.5 üzerinde sayı atacağını düşünüyor.
MİSLİ.COM BASKETBOL UZMANI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU...
Fenerbahçe Beko'nun ayağa kalkması için büyük bir galibiyet alması gerekiyor. Sadece 2 iç saha galibiyeti elde edebildiler. 4 deplasman maçını da kaybettiler. CSKA Moskova maçının psikolojisi elbette farklı olacaktır.
Rus ekibi de geçen hafta ASVEL'e yenildi. Clyburn sezonu kapadı. Hackett ve Bolomboy, ASVEL karşısında oynamadı. Mike James'in eline bakan bir takım görüntüsüne büründüler.
Bence Fenerbahçe ve Obradoviç için bir fırsat. Fenerbahçe, Obradoviç yönetiminde bu deplasmanda 3 galibiyet aldı. Yine kazanacaklarını düşünüyorum. MS 2 tercihini öneriyorum.
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Müller ve Hummels'in eğlenceli basketbol anları...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle