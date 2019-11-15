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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
15.11.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

De Colo'dan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında! iddaa'da oynanması gereken...

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De Colo'dan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında! iddaa'da oynanması gereken...

Euroleague’de son şampiyon CSKA Moskova ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Rusya’da kozlarını paylaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO

ASVEL deplasmanında normal sezonun ikinci yenilgisini alan CSKA Moskova, üst üste oynayacağı 3 deplasman maçı öncesinde, evinde Fenerbahçe Beko karşısında kazanarak, Euroleague’de yaklaşık bir ay sonra bir iç saha galibiyetinin peşinde...

Öyle ki son iç saha maçında Olympiakos’a kaybedip herkesi şaşırtmışlardı.

Euroleague’de normal sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko ise, evindeki Zalgiris Kaunas karşısında adlığı 5. yenilginin ardından Bayern Münih’i devirerek nefes aldı ancak, bu maça kadar bu sezon deplasmanda henüz galibiyet alamadılar.

Temsilcimizde bacağındaki ağrılar nedeniyle Fransız oyun kurucu Nando de Colo, Rusya’ya götürülmedi.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki ekip arasındaki son 8 maçın 6’sını Fenerbahçe Beko kazandı.

- Fenerbahçe Beko deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetti.

- CSKA Moskova, bu maça kadar hem en çok sayı atan, hem de en çok sayı yiyen 3. ekip konumunda.

De Colodan yoksun Fenerbahçe, Moskova deplasmanında iddaada oynanması gereken...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

- Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih ev sahibi CSKA Moskova’nın maçı kazanması yönünde...

- Bu maça bahis yapan üyelerin %27’ye yakını ev sahibinin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

- Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer tercih ise ev sahibi toplam sayı ÜST...

- Üyelerin toplamda %16’sı CSKA Moskova’nın 77.5 üzerinde sayı atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL UZMANI GÖKHAN GERMAN’IN YORUMU...

Fenerbahçe Beko'nun ayağa kalkması için büyük bir galibiyet alması gerekiyor. Sadece 2 iç saha galibiyeti elde edebildiler. 4 deplasman maçını da kaybettiler. CSKA Moskova maçının psikolojisi elbette farklı olacaktır.

Rus ekibi de geçen hafta ASVEL'e yenildi. Clyburn sezonu kapadı. Hackett ve Bolomboy, ASVEL karşısında oynamadı. Mike James'in eline bakan bir takım görüntüsüne büründüler.

Bence Fenerbahçe ve Obradoviç için bir fırsat. Fenerbahçe, Obradoviç yönetiminde bu deplasmanda 3 galibiyet aldı. Yine kazanacaklarını düşünüyorum. MS 2 tercihini öneriyorum.

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