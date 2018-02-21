Davis: "DeMarcus ve beni kimse durduramaz"
New Orleans Pelicans'ın 24 yaşındaki süper yıldız uzunu Anthony Davis, takımı Pelicans'ın bu sezon gelebileceği durumlar hakkında ESPN'e konuştu.
Genç oyuncu, "Playofflarda ilerleyebilirdik. DeMarcus ve beni uzun ikilisi olarak kimse durduramaz. DeMarcus sakatlanmasaydı NBA finallerine kadar bile gidebilirdik." ifadelerini kullandı.
NBA'de Batı Konferansı'nda 57 maçta 8. sırada -playoff potasının son sırasında- yer bulan New Orleans Pelicans'ın önünde 25 maç var ve bu 25 maçta alacağı sonuçlara göre playoff'a girmeye hak kazanacak veya kazanamayacak.
Anthony Davis de takımının playofflara katılabilmesi için elinden geleni yapacağını belirterek, "Böyle bir durum başınıza geldiğinde Kevin Durant sakatlandığında Russell Westbrook'un girdiği kafa yapasına giriyorsunuz. 2014-2015 sezonunda Kevin Durant sakatlandığında Russell Westbrook sahaya çıkıp takımı taşımaya çalışmıştı. Bunu yaparken bazen maç içinde 40 şut kullandığı da olmuştu. Takımın başarısı için ne gerekiyorsa yapmalısınız. Şuan DeMarcus yok ve ben de aynı bu mentaliteyle maçlara çıkacağım ve takımımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Playoffların dışında kalmak istemiyoruz." dedi.
DeMarcus Cousins bu sezon New Orleans Pelicans formasıyla sakatlanmadan önce 48 maçta yer almıştı. Bu 48 maçta ise 25.2 sayı, 12.9 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarıyla oynuyordu. Anthony Davis ise bu sezon 51 maçta forma giydi. Davis ise 27.4 sayı, 10.7 ribaund ve 2.1 blok ortalamalarıyla oynuyor.
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