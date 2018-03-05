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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDavide Astori’nin ölümüyle ilgili savcıdan flaş açıklama
Spor Arena Davide Astori’nin ölümüyle ilgili savcıdan flaş açıklama
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05.03.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Davide Astori’nin ölümüyle ilgili savcıdan flaş açıklama

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Fiorentina takımı kaptanı Davide Astori’nin uykusunda hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk resmi açıklama geldi. Udine Başsavcısı Antonio de Nicolo futbolcunun ölüm nedenine ilişkin konuştu.

Futbol dünyasını şoke eden Fiorentinalı futbolcunun ölüm sebebi belli oldu. 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori bu sabah, takımıyla kamp yaptığı otel odasında ölü bulunmuştu.

Udine Savcılığından yapılan açıklamayla milli futbolcunun ölüm sebebi duyuruldu.

Herkes futbolcunun kalp krizi, dolaşım bozukluğu gibi nedenlerden hayatını kaybettiğini düşünürken sürpriz bir açıklama geldi.

BAŞSAVCI: ‘BELKİ TUHAF GELECEK AMA…'
Udine Başsavcısı Antonio de Nicolo, deneyimli futbolcunun ölümünün gerçekleşme nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada “Belki size tuhaf gelecek ama Davide Astori'nin doğal nedenlerle bağlantılı olarak kalp dolaşım durmasından öldüğü düşüncesi var” dedi.

‘ÖNCEDEN KESTİRİLEMEYEN SEBEPLER'
Futbolcunun konuyla ilgili olarak geçmişte herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığına da dikkat çeken savcı De Nicolo “Profesyonel bir futbolcunun daha önce hiç bu konuda uyarı vermeksizin böyle bir rahatsızlıktan muzdarip olması gerçekten tuhaf. Ancak işte her şey mümkün. Önceden kestirilemeyen sebepler, her zaman için ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

Davide Astori’nin ölümüyle ilgili savcıdan flaş açıklama

OTOPSİ OLURSA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE...
Bir diğer savcı Barbara Loffredo ile birlikte futbolcunun ölümünü inceleyen savcı De Nicolo, konuyla ilgili olarak uzman Carlo Moreschi'den gelecek ilk raporu beklediklerini, ardından otopsiyle ilgili karar alınacağı, bu durumda önümüzdeki günlerde otopsi sonucunun geleceğini söyledi.

"ÖLMESEYDİ BUGÜN İMZA ATACAKTI"
Genç yaşta hayatını kaybeden talihsiz futbolcuyla ilgili üzücü bir gerçek daha ortaya çıktı. Fiorentina Başkanı Andrea Della Valle yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmemesi durumunda pazartesi günü (bugün) kendisiyle yeni sözleşme yapacaklarını açıkladı. Della Valle “Astori pazartesi günü Fiorentina ile olan sözleşmesini yenileyecekti. Dolayısıyla artık kariyerini Fiorentina'da noktalayacaktı. Herkes tarafından sevilen birisi ve gerçek bir kaptandı” dedi. (Sözcü)

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