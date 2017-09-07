David Silva kimdir, kaç yaşında? David Silva hangi mevkide oynuyor?

David Silva, 08 Ocak 1986 tarihinde İspanya'nın Arguineguin kentinde dünyaya gelmiştir. Futbolda doğuduğu kentin takımı Arguineguín'de başlayan Silva, daha sonra V.Mestella takımına transfer olmuştur. 2003 yılında Valencia tarafından keşfedilen Silva, transferinden bir yıl sonra Eibar'a kiralanmıştır.
Bu dönem içerisinde tecrübe kazanan Silva, bir sonraki yıl ise İspanyol futbolunun köklü takımlarından Celta Vigo'da kiralık gönderilmiştir. 2006 yılında kiralık süreçleri tamamlandığında Valencia'ya geri dönen David Silva, 2010 yılında Manchester City'nin kancasına takılana kadar müthiş bir performans göstermiştir.
2010 yılında Manchester City'e 28 milyon 750 bin Euro bedelle transfer olan David Silva, 2017 yaz transfer dönemine kadar bu takımda forma giymektedir.
Fenerbahçe'nin transfer edeceği konuşulan 1,70 boyundaki David Silva, orta saha sol ve sağ kanat ile on numara mevkilerinde forma giymektedir. David Silva sol ayağına hakim olmasıyla tanınıyor.