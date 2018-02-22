David de Gea'nın müthiş performansı M.United'ı kurtardı!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Manchester United Ramon Sanchez Pizjuan'da karşı karşıya geldi. David de Gea'nın geceye damga vurduğu maçta karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere bitti.
17. dakikada Manchester United'da Ander Herrera sakatlandı ve yerine Paul Pogba dahil oldu.
Sevilla ilk yarı istediği pozisyonları bulsada De Gea kalesinde adeta devleşti ve Sevilla'ya geçit vermedi.
Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 0-0
İkinci yarıda da birçok pozisyona giren Sevilla, ilk yarının yıldız ismi De Gea'yı geçemeyince maç başladığı gibi 0-0 bitti.
Sevilla, Manchester United kalesine 7 isabetli şut çekerken De Gea bu pozisyonlarda gole izin vermedi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması 3 Mart 2018 tarihinde Old Trafford'da oynanacak.
De Gea, Sevilla karşısında 8 kurtarış yaptı. Manchester United'ın eski kalecisi Edwin van der Sar Mayıs 2011 yılında Barcelona'ya karşı 8 kurtarış yapma başarısı göstermişti.
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