David De Gea imzayı attı
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın kalesini koruyan David de Gea, kulübüyle sözleşme uzattı.
İspanyol file bekçisi, 2023 yılına kadar geçerli olmak üzere yeni kontrat imzaladı. De Gea'nın sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.
8 senedir Manchester United kalesini koruyan 28 yaşındaki kaleci, kariyerine Kırmızı Şeytanlar'da devam etme kararı aldı.
David De Gea, 2011 Temmuz ayında Atletico Madrid'den Manchester United'a 25 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle