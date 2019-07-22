David De Gea imzalıyor
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın kalesini koruyan David de Gea, iyileştirilmiş sözleşmesine imzayı atıyor.
Takımın kaptanı olan 28 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi 2025 yılına dek uzatılacak.
Haftalık 375 bin sterlin gibi astronomik bir rakam alacağı ifade edilen İspanyol eldiven, sözleşmesini doldurursa 114 milyon pound kazanacak.
Dünyanın en iyi kalecileri arasında olan De Gea kaptan olmasıyla ilgili, "Bu harika bir şey. Kaptan olduğum için mutluyum. Burada dokuzuncu sezonum ve en tecrübeli oyunculardan biri gibi hissediyorum." diye konuştu.
Kırmızı Şeytanlar, sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan İspanyol file bekçisini bırakmak istemiyor. De Gea'nın adı sık sık Real Madrid ile anılıyordu.
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