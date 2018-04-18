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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
18.04.2018 - 18:50, Son Güncelleme:

David Blatt: Şampiyonluğu ilk idmanda kazandık

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David Blatt: Şampiyonluğu ilk idmanda kazandık

EuroCup şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, Hürriyet'ten Fatih Saboviç'e konuştu.

 EuroCup şampiyonu olup, Avrupa’da tarih yazan Darüşşafaka’nın koçu David Blatt, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. EuroCup’ta final etabına kadar yenilgisiz gelen Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban’ı iki maçta da devirip, kupayı müzesine götürmeyi başaran Daçka’nın şampiyonluk yemeğinde, keyifler yerindeydi.

Takımın mütevazı koçu David Blatt ise, tıpkı şampiyonluk öncesinde olduğu gibi yine Hürriyet’in sorularını yanıtlamayı tercih etti. Gelecek sezon EuroLeague’e katılma hakkı kazanan Daçka’nın koçuna, NBA tekliflerini hatırlatıp, “Gelecek sezon EuroLeague’de devam mı koç” dedik. Gülerek, “Öyle umuyoruz” diye yanıtladı.

David Blatt: Şampiyonluğu ilk idmanda kazandık

“KENDİMİZİ MÜKEMMELLİĞE ADADIK”

Daha sonra David Blatt’e, “Favori gösterilmediğiniz bir turnuvada, şampiyonluğa ulaştınız. Bunun sırrı neydi” sorusunu yönelttik. Kariyerinin her safhasında muhteşem bir ‘motivatör’ olan koç, içtenlikle cevap verdi:

“Burada bana göre en önemli nokta şu; oyuncularımı topladım ve onlara, ‘Kendinizi mükemmelliğe adayın, sürece adayın ve olabileceğiniz en iyi basketbolcular olun’ dedim. Çünkü her basketbolcu aynı değil, hepsi aynı yeteneklere sahip değil. Ama siz bir şekilde onları, kendi sahip oldukları potansiyelin farkına varacak duruma getirirseniz; hem onlar hem de siz büyük bir şansa sahip olabiliyorsunuz.”

Şampiyonluğun koça göre en kritik anını da merak ettik ve Blatt şunları söyledi: “İlk idman günümüz. Birlikte yola çıkarken, ne olmak ve nereye yürümek istediğimize karar verişimiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadeleye başladığımız ilk an!”

David Blatt: Şampiyonluğu ilk idmanda kazandık

Doğuş, Daçkalıların yolunu aydınlattı

BLATT, TAKIMDAKi 6 TÜRK OYUNCUYU AYRI AYRI YORUMLADI...

David Blatt, Darüşşafaka’daki yerli oyuncuları Hürriyet’e yorumladı:

Furkan Aldemir: Takımın kaptanı oldu. Saha içi ve soyunma odası liderliğini yaptı. Türk basketbolu için çok önemli bir oyuncu.
Doğuş Özdemiroğlu: Darüşşafaka Lisesi mezunu olarak, gerçek bir Daçkalı! Liselilerin yolunu aydınlattı. Takımın en koca yürekli adamı. Bayern Münih serisinde yaptıkları da ortada...

Kartal Özmızrak: Çok derin ve büyük bir karaktere sahip. Geleceği parlak.
Muhammed Baygül: Takıma uyum sağladı ve en önemli rotasyon oyuncularımızdan biri oldu. Bize çok ciddi katkılar vermeyi sürdüreceğine inanıyorum.

Okben Ulubay: Yeteneğini gördük ve takıma çok katkısı olabilecek bir potansiyeli olduğuna karar verip onu aldık, çok memnunuz.
Emircan Koşut: Muhteşem bir genç adam. Fiziğiyle gelecekte fark yaratır.

DESTEĞiMiZ HER ZAMAN DEVAM EDECEK

Darüşşafaka’nın şampiyonluk yemeğine ev sahipliği yapan P&G’nin genel müdürü Tankut Turnaoğlu’na, koç David Blatt tüm takımın imzaladığı formayı hediye etti. Turnaoğlu, “Darüşşafaka’nın başarısını can-ı gönülden kutlarım. Head&Shoulders olarak genç yıldızların yetişmesi için Türk basketboluna desteğimizi her zaman vermeye devam edeceğiz. Darüşşafaka’da göğsümüzü kabartan tüm oyuncularımızla gurur duyuyoruz” dedi.

David Blatt: Şampiyonluğu ilk idmanda kazandık

 

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