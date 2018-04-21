David Blatt ayrılıyor! Yeni takımı...
ESPN görüşmeleri doğruladı. New York Knicks ile David Blatt'in yolları kesişebilir.
ESPN'e yakın kaynaklar, David Blatt ile New York Knicks yöneticilerinin önümüzdeki hafta bir araya geleceğini yazdı.
Haberin detayında David Blatt'in Cleveland ile 2015 NBA Finalleri'ne gittiği ve sezonu 83-40 ile noktaladığına da değinildi.
New York Knicks aynı zamanda San Antonio Spurs yardımcı koçu James Borrego ve Atlanta Hawks patronu Mike Budenholzer ile de bir araya gelecek.
Knicks başkanı Steve Mills ile David Blatt'in çok yakın ilişkilerde olduğu, ve Mills'in Blatt'in takımın başına geçmesi için destekleyici olacağı da belirtildi.
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