David Blatt: Adımızı tarihe yazdırdık

ULEB Avrupa Kupası Final serisi 2'nci karşılaşmasında Lokomotiv Kuban'ı sahasında 67-59 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getiren Darüşşafaka şampiyon oldu. İki takım baş antrenörleri karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu ifade eden David Blatt, "5 sene önce buraya geldiğimizde yapmak istediğimiz misyon buydu. İstikrarlı bir şekilde başarılı olmak. Bunu yapmak için fedakarlıklar yapıldı. Benim kariyerimde bir sürü şampiyonluklar var. Ancak bu en önemlilerinden biri. Başlangıç aşamasında çok zorlandık. Mithat Demirel'e de teşekkür ederim. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Adımızı tarihe yazdırdığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Scottie Wilbekin: “Gerçekten çok mutluyum”

Daçka oyuncusu Scottie Wilbekin kazanılan Euro Cup sonrası çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Darüsşafaka Rus ekibi Lokomotiv Kuban’ı 67-59 mağlup ederek Euro Cup’ın sahibi oldu. Maçın MVP’si seçilen Scottie Wilbekin müsabaka sonunda açıklamalarda bulundu. Wilbekin gerçekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Bu mükemmel bir şey ve çok mutluyum. Bizim bu gülümsemeye ihtiyacımız vardır. Taraftarlar gerçekten harika. Onların bizi sevdiğini görüyorum ve işlerini iyi başardılar hepsine teşekkür ediyorum. Bence Euro Cup’ta en iyi savunma yapan takım biziz ve bunu bugün de gördük” diye konuştu.

Furkan Aldemir: “Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtik”

Darüşşafaka’nın başarılı oyuncularından Furkan Aldemir, Eurocup şampiyonluğu ile tarihe geçtiklerini söyledi.

Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban’ı 67-59’lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu. Mücadelenin ardından Daçka’nın başarılı oyuncularından Furkan Aldemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz. Sezon başından beri bunun için savaşıyoruz. Bütün emeklerimiz bunun içindir. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bizim için değerliydi. İnşallah bu ilk ya da son olmaz. İnşallah Darüşşafaka Türk basketboluna daha fazla hizmet eder. Bize destek olan herkese teşekkür ederim. Ben bu takımı seviyorum. Ben bu takımda Doğuş’un olmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü Darüşşafaka’nın önemli biri. Tarihe geçtik. Bu takım iyi şeyler yapmaya devam edecek. İnşallah bize inansınlar” diye konuştu.

JaJuan Johnson: “Harika bir durum”

Daçka oyuncusu JaJuan Johnson aldıkları Euro Cup’ın harika bir durum olduğunu söyledi.

Darüsşafaka Rus ekibi Lokomotiv Kuban’ı 67-59 mağlup ederek Euro Cup’ın sahibi oldu. Daçka oyuncusu JaJuan Johnson maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kupa kazanmanın harika bir durum olduğunu ifade eden Johnson, “Takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla birlikte kazandık. Bu benim ilk şampiyonluğum. Taraftarımız mükemmel. Bütün sezon bu desteği gösterdiler ve harika iş başarıyorlar. Bizlere her maç mükemmel bir atmosfer sunuyorlar” diye konuştu.

LOKOMOTİV KUBAN BAŞANTRENÖRÜ SASA OBRADOVİC: "İKİ MAÇTA DA ONLAR İYİ OYNADI"

Maçın en skorer ismi Wilbekin'i durdumakta zorlandıklarını belirten Sasa Obradovic, "İlk olarak Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum. İki maçta da onlar iyi oynadı. Evimizdeki mağlubiyetten sonra mental açıdan geri dönmek zordu. Wilbekin'i durdurmakta zorlandık. Savunmada bizden daha iyiler. Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti. Fakat bunun finale gelene kadar gelen başarımızı da gölgelememesi lazım" ifadelerini kullandı.