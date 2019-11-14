David Beckham'ın gözü Modric ve Suarez'de!
ABD Futbol Ligi MLS'te ilk sezonunu yaşayacak olan David Beckham'ın kulübü Inter Miami, Real Madrid'in süperstarı Luka Modric'i gözüne kestirdi.
Spor Arena / DIŞ HABERLER - İspanyol AS Gazetesi'nde yer alan habere göre Beckham, Luka Modric'in yanı sıra Barcelona'nın yıldızı Luis Suarez'in de peşinde.
Sözleşmesinin bitimine 2 sene kalan 34 yaşındaki Modric'in, takımdan ayrılmayı düşünmediği dile getirildi. Hırvat futbolcunun Real Madrid ile son bir sözleşme yapmak istediği kaydedilirken, bu konuda Real Madrid'den resmi bir hamle gelmediği kaydedildi.
Luka Modric, 2018'de Ballon d'Or Ödülünü kazanarak kariyerinin en parlak zamanını yaşamıştı. Modric, sakatlığından ötürü bu sezon La Liga'da 3 maçta forma giydi.
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