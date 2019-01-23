David Beckham'dan flaş hamle! 92 jenerasyonu...
Manchester United'ın "92 Jenerasyonu" olarak adlandırdığı ekipteki 5 isim, İngiltere Ulusal Ligi'nden (5. kademe) Salford City'nin hisselerinde %50 hakka sahip. David Beckham da kulübe ortak oldu!
BBC Sport'un haberine göre; Manchester United'ın "92 Jenerasyonu" yeniden bir araya geldi, bu sefer Salford City çatısı altında...
Gary ve Phil Neville kardeşler, Ryan Giggs, Paul Scholes ve Nicky Butt, İngiltere Ulusal Ligi'nden (5. kademe) Salford City'nin hisselerinde %50 hakka sahip. Geri kalan %50 de Singapurlu iş insanı Peter Lim'in elinde bulunuyordu.
Amerikan Majör Ligi'ne 2020'de giriş yapacağı açıklanan Inter Miami'nin de sahibi olan David Beckham, arkadaşlarının kulübünden %10'luk bir hisse satın aldı ve "92 Jenerasyonu" yeniden bir araya geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Beckham, şunları söyledi:
"Çok özel insanların içinde bulunduğu çok özel bir takım. Manchester'daki ilk yıllarım Salford'da geçmişti. Orada büyüdüm diyebilirim ve sonunda arkadaşlarımın yanına bir şekilde katılabildiğim için çok mutluyum. Salford City kısa sürede çok önemli başarılara imza attı. Salford'da yeniden vakit geçireceğim için çok heyecanlıyım"
2018/19 sezonunun başında görkemli transferlere imza atan Salford City, 30 maç sonunda zirvenin 1 puan gerisinde ve 3. sırada yer alıyor.
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