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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz İZMİTLİ
28.11.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

David Beckham, Inter Miami için Patrick Vieira'yı düşünüyor!

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David Beckham, Inter Miami için Patrick Vieira'yı düşünüyor!

Amerika Majör Ligi'nde yeni sezonla birlikte boy gösterecek olan David Beckham'ın takımı Inter Miami'de, teknik direktörlük için Patrick Vieira ismi ön planda...

Spor Arena Dış Haber

28 Ocak 2018'de kurulan ve 2020 ile birlikte MLS (Amerika Majör Lig) sahnesine çıkacak olan David Beckham'ın takımı Inter Miami, teknik direktör için karar aşamasına geldi.

İngiliz Telegraph, Beckham'ın ilk hedefinin Patrick Vieira olduğunu yazdı.

Belçika Milli Takımı'nın başındaki Roberto Martinez ve River Plate TD Marcelo Gallardo isimleri de konuşuluyordu ama Fransız teknik adamda karar kılındı.

2018-19 sezonunun başından beri Fransa Ligue 1'de Nice takımını çalıştıran Vieira'nın, kulüp yetkilileriyle konuyu konuştuğu ve daha önce MLS'te New York City FC ile yaşadığı tecrübe sonrası bu sefer daha kararlı bir şekilde Amerika'ya dönmek istediğini belirttiği yazıldı.

2014 yılından beri Inter Miami projesini yürüten, 2018 başında kulübü resmen açan David Beckham, yeni macerasına 750 milyon sterlinlik Fort Lauderdale Stadyumu'nda başlayacak.

David Beckham, Inter Miami için Patrick Vieirayı düşünüyor

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