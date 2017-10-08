Daum'dan şaşırtan sözler! Milli Takım...

Daha önce ülkemizde de görev alan ve son olarak Romanya Milli Takımı'nda çalışan Christoph Daum, Türkiye'nin yaşadığı problemler hakkında konuştu. Daum, Türkiye'nin 4 yıllık bir plana ve sabra ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

İşte Christoph Daum'un Türkiye ile ilgili önemli açıklamaları...

''Türk milli takımında genel olarak baktığımızda 3 farklı grup var diyebiliriz. Türkiye'de büyümüş ve yetişmiş olanlar, Avrupa'da yetişip Türkiye'ye gelenler ve Avrupa'da altyapı eğitimini alıp kariyerini Avrupa'da sürdürenler.''

''Bugüne kadar bu üç grup arasında bir birlik havası yaratılamadı, mümkün olmadı. Dünya Kupası Eleme maçlarında da gördük bunu. Kadroda çok değişiklik yaşanıyor, çok dalgalanma oluyor.''

''Yıldırım Demirören daha önce 'Federasyon olarak mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için çalışacağız' demişti. Demirören'i uzun yıllardır tanıyorum. Beşiktaş'ta da uzun yıllar görev yaptı. Demirören gerçekten en iyi koşulları sağlar ama bir sisteme ihtiyaçları var.''

''UMARIM KISA SÜREDE DOĞRU İNSANI BULURLAR...''

''Ben kısa vadeli bir hamlenin Türkiye için çözüm olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin hala Almanya gibi bir altyapısı bulunmuyor. Türkiye hala benim ikinci evim. Umuyorum kısa sürede gelecek için rotayı çizebilecekleri doğru bir insanı bulurlar.''

''Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası için dört yıllık çok iyi bir plana ihtiyacı var. Türkiye her zaman Dünya Kupası'na katılma potansiyeline sahip, çok duyarlı bir ulus. Sadece biraz sabır gerekiyor.'' (Sporx)