Daum, Berlin’de ev satın alacak

64 yaşındaki teknik direktör, 50 yaşındaki eşi Angelica Camm ile önceki gün geldikleri Berlin'de ev aradıklarını açıkladı. Kentin Charlottenburg semtinde ev almak istediklerini belirten Daum “Yoğun şekilde ev bakıyoruz. Ev alırsak Berlin'deki dostlarımı daha sık görme ihtimalim olacak” dedi. En son Romanya milli takımını çalıştıran ve buradaki görevinden eylül ayından gönderilen Daum, Çin'den teklif gelmesi durumunda bu teklifi kabul edemeyeceğini belirterek “Oğlum İngiltere'de yatılı. Eşim ve kızımız sık sık İngiltere'ye gidiyor. Ailemi Çin’e taşınma konusunda ikna edemem” dedi. Daum'un Berlin'e ne zaman taşınacağı ve yeniden takım çalıştırıp çalıştırmayacağı henüz belli değil.