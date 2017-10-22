Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, Fenerbahçe Doğuş karşısında ikinci yarıda çok kötü oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"İkinci yarıda daha iyi oynayarak kazandılar. Oyuncularımınmaça konsantre olmaları için çaba gösterdim. Maç içinde kırıldık. Datome'nin oyuna girmesi bizi olumsuz etkiledi."
Gaziantep Basketbol oyuncusu Erden Eryüz de ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "İyi top dağıttık. Fenerbahçe ikinci yarıya çok agresif başladı, karşılık veremedik ve kaybettik." ifadelerini kullandı.