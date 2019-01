Datome'den Golden State Warriors'a gönderme!

Etkileşim sıralamasında Kasım ayında 858 bin ile dördüncü sırada yer alan sarı lacivertli takım, Aralık ayında 1.37 milyon ile zirveye ortak oldu.

Golden State Warriors ve Philadelphia 76ers’ı ardında bırakan Fenerbahçe Beko’da yıldız oyuncu Gigi Datome, kişisel Twitter hesabı üzerinden Warriors’a göndermede bulundu.

”Sevgili Warriors, birkaç yıldız oyuncu daha alın. Popülerliğinizi kaybediyorsunuz.”

Dear @warriors

You should sign some more talented players. You are losing popularity. pic.twitter.com/He7gpW893h