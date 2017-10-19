Datome'nin facebook hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“2019 Dünya Kupası Eleme maçlarını sezon ortasında oynatmak bence kötü bir fikir. FIBA, oyuncuların maaşlarını ödeyen kulüplerin fikrini almadan bu maçları sezon ortasında oynatmak istiyor. Fenerbahçe bana İtalya Milli Takımı’na katılıp katılmamam hakkında bir şey söylemedi ama Fenerbahçe ile yapılacak çok işimiz var. Eğer eleme maçlarında forma giyersem, Fenerbahçe’nin geleceği için önemli olabilecek Euroleague maçlarını kaçıracağım. FIBA, eleme maçları sayesinde para kazanıyor ve oyunculara ödeme yapmıyor. Üstelik FIBA; oyuncuların maaşlarını aldığı kulüpleri unutup, milli takımlarına katılmasını bekleniyor." (Basketfaul)