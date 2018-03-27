Datome: Simpsons'ta bulunmak sadece bir rüya
Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan yıldızı Luigi Datome, dün Instagram hesabından yaptığı Simpsons paylaşmına ilişkin açıklamada bulundu.
Datome, dizide yer almayacağını belirterek şunları söyledi:
"Dünkü gönderim epey ilgi çekti. Söylediğim gibi bu sadece bir rüya ve öyle olmaya da devam edecek. Bu Pino Russo tarafından yapılmış bir çizim sadece. Gerçek Simpsons ile bir ilgisi yok. Herkese bana gösterdiği sevgi için teşekkür ederim, ayrıca sözlerime güvendiğiniz için de!" (Basketfaul)
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