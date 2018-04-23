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    Darüsselam nerede?

    Hürriyet Haber
    23.04.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:

    Son günlerde adının sıkça duyulmasıyla birlikte vatandaşlar internette Darüsselam nerede? aramasını gerçekleştiryor. Peki Darüsselam nerede? İşte detaylar

    Darüsselam, Tanzanya'da bir şehirdir. Kent, Tanzanya'nın doğu kesiminde, Hint Okyanusu'nun batı kıyılarında kurulmuştur. Kent, Tanzanya'nın en büyük kentidir ve kuzeyde Kinondoni, ortada Ilala ve güneyde Temeke olmak üzere üç bölgeden oluşur. Darüsselam, eski adıyla Mzizima, Tanzanya'daki en büyük şehirdir. 4,5 milyon civarında tahmin edilen nüfusuyla aynı zamanda ülkenin en zengin şehri ve bulunduğu bölgede önemli bir ekonomik merkezdir. 1970'lerin ortasına kadar ülkenin başkenti olan Darüsselam, yeni başkent Dodoma olmasına rağmen hâlâ merkezî hükümet bürokrasisinin merkezi olmaya devam etmektedir.

     

    Darüsselam’a bir günlüğüne uğradım, bakın neler yaşadımDarüsselam’a bir günlüğüne uğradım, bakın neler yaşadım

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