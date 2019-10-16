Darüşşafaka'nın maçına iddaa'da "Canlı Bahis" fırsatı! Öne çıkan tercih...
Temsilcimiz Darüşşafaka, Eurocup C Grubu üçüncü maçında İspanyol Joventut Badalona’ya konuk oluyor. Kritik mücadeleye Misli.com’dan Canlı Bahis oynayabileceksiniz.
JOVENTUT BADALONA - DARÜŞŞAFAKA
Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında bir sezon geçiren Darüşşafaka, Euroleague’de son sırada yer almış ve Basketbol Süper Ligi’nde play-off’lara kalamamıştı.
Bu sezona iyi bir giriş yapan Yeşil-siyahlılar, EuroCup’a Cedevita ve Nanterre galibiyetleriyle başladı.
C Grubu’nda lider durumda bulunan temsilcimiz İspanyada’dan zaferle dönerek avantaj sağlamak istiyor.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Darüşşafaka bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4’ünü kazandı.
- Darüşşafaka bu sezon çıktığı bu 5 resmi karşılaşmanın 4’ünde 70 sayı üzeri skor üretti.
- Darüşşafaka galip geldiği 4 karşılaşmanın tümünde ilk yarıları da önde tamamlamıştı.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?
Darüşşafaka’nın kritik mücadelesine yoğun ilgi gösteren Misli.com üyelerinin tercihleri de eşit dağılım gösteriyor.
Ev sahibi ekibin veya temsilcimizin galibiyetini kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin oranı birbirine neredeyse eşit.
Üyelerin toplamda %10’luk kısmı ise ALT/ÜST bahislerine yönelmiş durumda.
MİSLİ.COM YORUMCUSU ÖNDER KARAKAYA’NIN YORUMU...
Geçtiğimiz hafta evinde Brescia'yı alt ederek bu sezonun ilk resmi müsabaka galibiyetini elde eden Joventut Badalona, temsilcimiz Darüşşafaka'yı konuk edecek.
Daçka, EuroCup'ta geride kalan iki maçın ardından namağlup pozisyonunu koruyor. Katalanların temsilcimizden daha kaliteli bir rotasyonu yok. BSL'de İTÜ karşısında şov yapan yeşil-siyahlıların moralli geldiği bu deplasmanda en azından kafa kafaya oynamasını bekliyorum.
Handikap avantajı eşliğinde Darüşşafaka seçimi epey mantıklı görünüyor.
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