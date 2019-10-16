Darüşşafaka'nın maçına iddaa'da "Canlı Bahis" fırsatı! Öne çıkan tercih...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriDarüşşafaka'nın maçına iddaa'da "Canlı Bahis" fırsatı! Öne çıkan tercih...
GeriBasketbol Darüşşafaka'nın maçına iddaa'da "Canlı Bahis" fırsatı! Öne çıkan tercih...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 16.10.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

Darüşşafaka'nın maçına iddaa'da "Canlı Bahis" fırsatı! Öne çıkan tercih...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Darüşşafaka'nın maçına iddaa'da "Canlı Bahis" fırsatı! Öne çıkan tercih...

Temsilcimiz Darüşşafaka, Eurocup C Grubu üçüncü maçında İspanyol Joventut Badalona’ya konuk oluyor. Kritik mücadeleye Misli.com’dan Canlı Bahis oynayabileceksiniz.

JOVENTUT BADALONA - DARÜŞŞAFAKA

Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında bir sezon geçiren Darüşşafaka, Euroleague’de son sırada yer almış ve Basketbol Süper Ligi’nde play-off’lara kalamamıştı.

Bu sezona iyi bir giriş yapan Yeşil-siyahlılar, EuroCup’a Cedevita ve Nanterre galibiyetleriyle başladı.

C Grubu’nda lider durumda bulunan temsilcimiz İspanyada’dan zaferle dönerek avantaj sağlamak istiyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Darüşşafaka bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4’ünü kazandı.

- Darüşşafaka bu sezon çıktığı bu 5 resmi karşılaşmanın 4’ünde 70 sayı üzeri skor üretti.

- Darüşşafaka galip geldiği 4 karşılaşmanın tümünde ilk yarıları da önde tamamlamıştı.

Darüşşafakanın maçına iddaada Canlı Bahis fırsatı Öne çıkan tercih...

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER NELER?

Darüşşafaka’nın kritik mücadelesine yoğun ilgi gösteren Misli.com üyelerinin tercihleri de eşit dağılım gösteriyor.

Ev sahibi ekibin veya temsilcimizin galibiyetini kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin oranı birbirine neredeyse eşit.

Üyelerin toplamda %10’luk kısmı ise ALT/ÜST bahislerine yönelmiş durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ÖNDER KARAKAYA’NIN YORUMU...

Geçtiğimiz hafta evinde Brescia'yı alt ederek bu sezonun ilk resmi müsabaka galibiyetini elde eden Joventut Badalona, temsilcimiz Darüşşafaka'yı konuk edecek.

Daçka, EuroCup'ta geride kalan iki maçın ardından namağlup pozisyonunu koruyor. Katalanların temsilcimizden daha kaliteli bir rotasyonu yok. BSL'de İTÜ karşısında şov yapan yeşil-siyahlıların moralli geldiği bu deplasmanda en azından kafa kafaya oynamasını bekliyorum.

Handikap avantajı eşliğinde Darüşşafaka seçimi epey mantıklı görünüyor.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Müller, Hummels'e karşı! Basketbolda hangisi daha iyi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Darüşşafaka'nın maçına iddaa'da "Canlı Bahis" fırsatı! Öne çıkan tercih...
Son Dakika | Büyük tepki çekmişti... Emre Can sürprizi!
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Karşıyaka’ya özel tasarım forma! Susmayan...