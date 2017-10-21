Darüşşafaka, Uşak'ta kayıp

SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Kaan Büyükçil (xx), Duhan Köyiçi (xx)
MURATBEY UŞAK: Hamilton (xxx) 20, Şafak (x) 3, Tayfun (xxx) 13, Ofoegbu (xxx) 17, Markota (xxx) 23, Dorsey (x) 3, Mutlu Akpınar (x), Murat (x), Miller (xx) 5
DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin (xx) 5, Okben (x) 4, Johnson (xxx) 19, Olano (xxx) 11, Eric (x) 4, Cummings (xxx) 20, Doğuş (xx), Bell (xxx) 14, Kartal (x) 3
1. PERİYOT: 15-20
İLK YARI: 36-40
3. PERİYOT: 55-58
5 FAUL: Bell (37.48), Cummings (39.45) (Darüşşafaka)
Uşak Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya sakatlıkları nedeniyle uzun süre parkelerden uzak kalacak Solomon ve Miles'tan yoksun çıkan Uşak temsilcisi, ilk periyodu 15-20, ilk yarıyı 36-40, üçüncü periyodu ise 55-58 yenik geçtikten sonra son 10 dakikalık bölümdeki etkili performansıyla galibiyete uzandı. Yeni sezondaki ilk galibiyetini elde eden ev sahibinde Markota 23 sayı, Hamilton ise 20 sayıyla skora büyük katkı yaptı.