Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Cedevita Olimpija!
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu'nun 6. haftasında yarın Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija'yı konuk edecek.
Volkswagen Arena'daki karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.
Yeşil-siyahlı ekip, grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada yer alıyor.
Cedevita Olimpija ise aldığı 5 mağlubiyetle son sırada bulunuyor.
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