Darüşşafaka Tekfen’e bu yıl da tam destek!
Global performans spor giyim ve aksesuar markası Under Armour, bu sezon da Darüşşafaka Tekfen’i desteklemeye devam ediyor.
İleri teknoloji kullanılarak üretilen ürünleri ve tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour, 7DAYS EuroCup 2017-18 sezonu şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarı elde eden Darüşşafaka Tekfen basketbol takımını desteklemeye devam ediyor.
Eurocup final serisi ikinci maçında Rus ekip Lokomotiv Kuban'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Tekfen’in giyim sponsoru olan Under Armour, gelişmiş teknolojiye sahip ürünleriyle basketbolcuların en üst seviye performans göstermelerinde önemli bir rol oynuyor.
‘Sporcuların her anında yanındayız’
Darüşşafaka Tekfen’e verdikleri destekten dolayı büyük gurur duyduklarını belirten Under Armour Türkiye Genel Müdürü Aydın Kanatlı, “Under Armour olarak geliştirdiğimiz yüksek teknolojili ürünler sayesinde sporcuların her anında yanında bulunuyoruz. Sporcuları hedeflerine daha hızlı ulaştırmayı hedefleyen ürünlerimiz bu yıl da Darüşşafaka Tekfenli basketbolcuların performanslarını en üst seviyeye çıkararak, şampiyonluğa ulaşmalarına destek olacak. Yeni sezonun ilk maçı olan Gaziantep Basketbol müsabakasında ve önümüzdeki hafta Real Madrid ile gerçekleşecek olan Euroleague’in ilk maçında kendilerine başarılar diliyoruz.” dedi.
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