Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li forvet! | Transfer haberleri...
Yeşil-siyahlı basketbol takımı, 23 yaşındaki Bonzie Colson'u transfer etti.
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bonzie Colson'u kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 1,98 metre boyundaki 23 yaşındaki forvet ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ta forma giyen Colson, çıktığı 8 maçta 4,9 sayı, 3,8 ribaunt ve 0,4 asist ortalamalarıyla oynadı.
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