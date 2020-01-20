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Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 13:43,Son Güncelleme:/

Darüşşafaka Tekfen yarın Partizan NIS'ı konuk edecek

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Darüşşafaka Tekfen yarın Partizan NIS'ı konuk edecek

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu üçüncü maçında yarın Sırbistan'nın Partizan NIS takımıyla karşılaşacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen, kupanın ikinci turundaki grubunda birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci basamakta yer alırken, iki maçı da kazanan Partizan NIS lider bulunuyor.

 

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