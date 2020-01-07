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Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:58,
Darüşşafaka Tekfen yarın Dolomiti Energia'yı konuk edecek
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu ilk maçında yarın İtalya'nın Dolomiti Energia ekibiyle karşılaşacak.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.
Darüşşafaka Tekfen, kupanın ilk turundaki grubunu 3. sırada tamamlamıştı. Dolomiti Energia ise grubunu 4. sırada bitirmişti.
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