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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 16.10.2019 - 23:56, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen son saniyede kaybetti

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Darüşşafaka Tekfen son saniyede kaybetti

Eurocup C Grubu’nda mücadele eden Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Joventut Badalona’ya Klemen Prepelic’in son saniyede attığı basketle 85-82 mağlup olarak gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

İlk periyotta Doron Lamb ve Jarrod Jones ile hücumda etkili olan Darüşşafaka, bu çeyreği 22-19 önde kapattı. 2’nci çeyreğe tutuk başlayan Darüşşafaka, periyodun ilk beş dakikasını dört sayı farkla geride kapattı: 30-26.

Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan deplasman ekibi, devreyi 38-36 önde kapattı. 3’üncü periyoda etkili başlayan Darüşşafaka, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 9’a çıkardı: 38-47.

Periyodun kalan kısmında hücumda daha iyi performans sergileyen Joventut Badalona, son periyoda bir sayı geride girdi: 60-61.

Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takım da oyundan kopmazken son 1 dakikaya 82-82 eşitlikle girildi. Gary Browne’nin kaçan şutu sonrasında kendi sahasından şutu kullanan Klemen Prepelic isabeti bulunca Darüşşafaka Tekfen karşılaşmadan 85-82 mağlup ayrıldı.

Darüşşafaka Tekfen’de Johnathan Hamilton 16 sayı 11 ribaund ile double double yaparken, ev sahibinde Xabi Lopez-Arostegui ürettiği 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Darüşşafaka Tekfen, gruptaki 4’üncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa ile mücadele edecek.

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