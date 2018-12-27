Darüşşafaka Tekfen Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, kendi sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Bu önemli mücadeleye kısa bir süre kala, yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Darüşşafaka Tekfen Olympiakos maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ligde bir galibiyetle son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlı takım parkeye galibiyet parolası ile çıkacak. İşte, Darüşşafaka Tekfen Olympiakos maçına dair detaylar...
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında bu akşam Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek. Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 13 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor. Olympiakos ise 9 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
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