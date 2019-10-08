Darüşşafaka Tekfen Nanterre 92 maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Darüşşafaka Tekfen Nanterre 92 maçı ile birlikte iki takım Eurocup mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Bu aynı zamanda iki takımın tarihlerindeki ilk mücadelesi olacak. Peki Darüşşafaka Tekfen Nanterre 92 maçı bu akşam saat kaçta başlayacak ve mücadele hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri
İki takım da ilk hafta oynadıkları maçlardan galip geldi. Ekibimiz Darüşşafaka Cedevita Olimpija Ljubljana’yı deplasmanda 73-79 mağlup ederken, Nanterre 92 ise kendi evinde Badalona’yı 85-78 mağlup etti.
Darüşşafaka Tekfen ile Nanterre 92, kulüp tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecek.
Oyuncularımızdan Bonzie Colson II ve Johnny Hamilton, maç başına 3 blok ortalamalarıyla bu kategoride 7DAYS EuroCup’ta liderler. Aynı iki oyuncumuz ayrıca maç başına 4 hücum ribaundu ortalamalarıyla bu alanda üçüncü sırada yer alıyorlar.
Darüşşafaka Tekfen Nanterre 92 maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Darüşşafaka Tekfen, 7DAYS EuroCup Normal Sezonu 2.Haftasında Fransız ekiplerinden Nanterre 92 ile 8 Ekim Salı günü saat 20:15’te Volkswagen Arena’da karşı karşıya gelecek. Maç S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.
Geçtiğimiz hafta oynanan Cedevita maçında 48 ribaund alan ekibimiz bu alanda kulüp rekorunu kırdı.
Oyuncularımızdan Sinan Güler EuroCup turnuvası tarihinde %220.0 asist/top kaybı oranıyla tüm zamanlar listesinde 25. sırada bulunuyor.
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