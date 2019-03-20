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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
20.03.2019 - 22:41, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişata son verdi

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Darüşşafaka Tekfen, kötü gidişata son verdi

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki'yi 91-85 yenerek 6 maç aradan sonra sahadan galip ayrıldı. 

Yeşil-siyahlılar, 4. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 18. kez mağlup oldu. 

Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, top kayıplarının ardından ritmini kaybetti ve 5. dakika 8-8'lik eşitlikle geçildi. Yeşil-siyahlıların Evans'la kaydettiği basketlere boyalı alanda Monia ve Mickey'in kolay sayılarıyla karşılık veren Khimki, birinci periyodu 23-17 önde bitirdi. 
İkinci çeyreğe üç sayılık basketlerle giriş yapan Rusya ekibi, 11. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-29. Ardından savunmada ve hücumda toparlanan Darüşşafaka Tekfen, Douglas ve Evans'ın etkili performansıyla 16-0'lık seri yakaladı ve Khimki karşısında 15. dakikada skoru 33-29'a getirdi. Periyodun orta bölümü Shved ve Douglas'ın karşılıklı sayılarına sahne oldu. Çeyreğin son anlarında hızlı hücumdan Peiners'le sayılar bulan ev sahibi takım, soyunma odasına 48-46 üstün gitti. 

İkinci yarıya pota altını etkili kullanarak başlayan Darüşşafaka Tekfen, Mert Akay, Evans, Eric ve Kidd'in sayılarıyla 23. dakikada farkı 11 sayıya (57-46) çıkardı. Markovic'in asistleriyle aynı şekilde pota altında Jenkins ve Mickey'le basketler kaydeden Khimki, 27. dakikada farkı 3 sayıya düşürdü: 57-54. Yeşil-siyahlı ekibin top kayıplarının ardından Shved'le skor üreten Rusya temsilcisi, üçüncü çeyreği 65-63 önde tamamladı. 
Mücadelenin son çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Khimki savunmasını Eric'le zorlayan Darüşşafaka Tekfen, pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 34. dakikayı 76-70 önde geçti. Eric'le boyalı alandaki etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, son 2,5 dakikaya da 84-78 üstün girdi. Son bölümde boş atışlardan yararlanamayan yeşil-siyahlılar karşısında Shved ve Mickey ile isabetler bulan konuk ekip, bitime 24 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 87-85. Son hücumdan yararlanamayan Khimki önünde serbest atış çizgisinde hata yapmayan Darüşşafaka Tekfen, maçı 91-85 kazandı. 

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