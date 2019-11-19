Darüşşafaka Tekfen, Joventut Badalona'yı ağırlayacak!
Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. haftasında yarın İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'daki mücadele saat 20.15'te başlayacak.
C Grubu'nda 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Darüşşafaka Tekfen, 2. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Joventut Badalona ise averajla 3. sırada bulunuyor.
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