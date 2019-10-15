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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında

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Darüşşafaka Tekfen, İspanya deplasmanında

Yeşil-siyahlı basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın Joventut Badalona ile karşı karşıya gelecek.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın İspanya temsilcisi Joventut Badalona'ya konuk olacak.

Badalona Olimpik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak.

Organizasyonda yaptığı ilk 2 maçı kazanan Darüşşafaka Tekfen, 6 takımın yer aldığı C Grubu'nda ilk sırada bulunuyor. İlk hafta maçında Cedevita Olimpija'yı 79-73 yenen yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakasında ise Nanterre 92'yi 72-65 mağlup etti.

Grupta çıktığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Joventut Badalona ise averajla 2. sırada yer alıyor.

İki takım ULEB Avrupa Kupası'nda 3. kez karşılaşacak. Organizasyonda 2004-2005 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Darüşşafaka Tekfen 75-65, İspanya'da oynanan karşılaşmayı ise Joventut Badalona 93-78 kazanmıştı.


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